Desivá nehoda v Prešove: Kamión pritlačil o stenu muža (55), nik v ňom v tej chvíli nesedel

Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, k nešťastiu došlo v pondelok po 14. hodine. "Za doposiaľ presne nezistených okolností došlo k pritlačeniu 55-ročného muža kamiónom na stenu budovy. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov - Sever začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví," uviedla.

Snažil sa zastaviť ťažký stroj

O udalosti priniesla správu televízia JOJ, ktorá opísala aj desivé detaily toho, čo sa dialo v osudnej chvíli. Do areálu firmy na kamióne prišiel muž, ktorý tam pravidelne vozí tovar. Bol už na odchode, no na chvíľu ešte vystúpil z vozidla. Kamión sa ale dal do pohybu. Nik v ňom v tom čase nesedel. Svedkovia opísali, že muž sa ho snažil zastaviť. Pravdepodobne sa pokúšal nastúpiť do kabíny. To sa mu ale nepodarilo, ťažký stroj ho pritlačil o stenu.

Hovorca záchranárov Jozef Minár upresnil, že po príchode záchranných zložiek bol v bezvedomí, nedýchal. Utrpel ťažký úraz hlavy. Začal sa boj o život, záchranári zahájili resuscitáciu. Muž je momentálne v prešovskej nemocnici, v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii.