AKTUÁLNE Smrteľná nehoda pri Michalovciach: FOTO Muž neprežil náraz do stromu

Pohľad na auto po nehode bol skutočne desivý. Tragická udalosť sa odohrala pri obci Voľa. "Michalovskí dopraváci aktuálne dokumentujú tragickú dopravnú nehodu pri obci Voľa. Muž so Škodou Fabia najprv prešiel do protismeru a potom do priekopy, kde narazil do stromu, a zraneniam, ktoré utrpel, na mieste podľahol," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj

Ako presne k nehode došlo, zástupcovia zákona momentálne zisťujú. "Dopravu na mieste riadia policajti. Ak môžete, vyhnite sa nateraz tomuto úseku a jazdite opatrne," znelo upozornenie v príspevku.

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj

O havárii informoval na mikroblogovacej sieti Twitter aj dopravný servis Zelená vlna. Podľa dostupných informácií sa krátko zdržíte v oboch smeroch.