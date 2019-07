Hyeny v ľudskej koži, zľutujte sa! Zlodeji ukradli auto invalidovi Vladovi: Veľká výzva, vráťte mi nohu

PRAHA - Z pondelka na utorok došlo v pražskej mestskej časti Braník ku krádeži auta. Nič nezvyčajné, povedia si mnohí, veď zlodeji úradujú snáď každý deň. V tomto prípade však majiteľ prišiel o niečo, bez čoho sa pre neho bežné činnosti stávajú absolútne nepredstaviteľnými. Nemôže ísť dokonca ani do práce.

V aute mal totiž protézu dolnej končatiny C-leg. "Málokedy niekoho žiadam o pomoc, ale teraz, bohužiaľ, doslova volám POMOC," napísal muž, ktorý sa rozhodol obrátiť na verejnosť.

Fotografia ukradnutého auta: Nevideli ste ho na Slovensku? Zdroj: Facebook:HAKA-hľadá sa auto krádeže automobilov

"Som totálne zúfalý a neviem, čo robiť, bez auta, bez protézy... absolútne nepohyblivý. Do práce ísť nemôžem... v nedeľu som mal ísť do Tatier na dovolenku, chcel som šliapať a mrknúť na krásu hôr a všetko je v p*deli," opísal Čech svoje pocity s tým, že vie, že ide o výkrik to tmy. Stále však nestráca nádej.

Zdroj: Facebook:HAKA-hľadá sa auto krádeže automobilov

Dúfa, že v pátraní by mu mohli pomôcť aj ďalšie páry pozorných očí. "Strašne veľmi prosím... Ďakujem za každú informáciu," napísal. Zúfalý Vladimír sa navyše rozhodol, že vypíše aj odmenu. Za nájdenie protézy ponúka 1250 eur.

Protéza má podľa informácií na facebookovej stránke HAKA - hľadá sa auto krádeže automobilov hodnotu až 27-tisíc eur. Jej sériové číslo je 3C98 SN201220016. Prípadom sa v súčasnosti zaoberá česká polícia.