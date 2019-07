Dôchodcu považovali za nebohého: Tri dni zavalený pod stromom, Terminátor z Domaniže "vstal z mŕtvych"

Muž len akoby zázrakom prežil

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

DOMANIŽA - Takéto zázraky sa odohrávajú len zriedka. O jednom z nich by vedel hovoriť 71-ročný dôchodca, ktorého privalil padajúci strom pri obci Domaniža v okrese Považská Bystrica. Ľudia sa o staršieho muža báli a keďže sa dlho nevracal, začali myslieť na to najhoršie. Chvíľu boli dokonca presvedčení, že je mŕtvy, no všetko sa vzápätí zmenilo.