Desivé detaily vraždy Tomáša (†16) v Žiline: Nové zistenia z pitvy, mal takmer 50 bodných rán!

Všetko sa odohralo pred vyše mesiacom v piatok poobede na žilinskom sídlisku Vlčince. V prípade pôvodne figurovali Tomáš, Judita a odpočtár elektriny. Tomáša našli v kaluži krvi a jeho priateľku takisto od krvi. Najprv tvrdila, že Tomáša dobodal odpočtár. To sa však neskôr ukázalo ako klamstvo. Tomáša dobodala jeho kamarátka Judita, ktorá teraz sedí vo väzbe. Tomáša zachytila naposledy živého aj s Juditou kamera, keď vchádzali do vchodu paneláku.

Takmer 50 bodných rán

Dodnes je okolo prípadu veľa otázok. Nie je známy ani motív, prečo to 16-ročná Judita vlastne spravila. Novinkou v prípade sú však výsledky pitevnej správy. Podľa portálu nastope.sk zomrel Tomáš na následky vykrvácania na chodbe bytu, nemal mať zasiahnuté žiadne dôležité orgány. Podľa pitevnej správy mal na tele až 47 bodných rán.

Zdroj: Facebook/T.T.

Dobodaný zo všetkých strán

Tomáš zomrel po desiatkach bodnutí kuchynským nožom s čiernou rukoväťou o celkovej dĺžke 31 centimetrov. Čepel mala 18,5 centimetra. Tomáš bol dobodaný veľkou intenzitou a prudkosťou do prednej aj zadnej časti tela. Mal mnohopočetné bodné rany spredu na trupe, niektoré prenikli až do brušnej a hrudnej dutiny, mal reznú ranu na ľavej strane krku, mnohopočetné plytké bodné rany, ktoré neprenikli do telesných dutín. Okrem toho mal aj viacpočetné bodné poranenia na zadnej ploche trupu, ktoré takisto prenikli až do brušnej dutiny.

Zdroj: Facebook, Topky

Na zemi v byte boli nájdené stopy bosých nôh. Polícia ich identifikovala ako stopy Judity. Krvavé stopy našli aj na vchodových dverách. Policajtov zaujala stopa vo výške asi 50 centimetrov nad zemou. Tá mala vzniknút zrejme pri tom, ako sa snažil Tomáš z bytu dostať preč. Vražednú zbraň mali policajti nájsť v komode v Juditinej izbe, na noži boli krvavé stopy. Výsledky DNA testov preukázali, že šlo o krv Judity a Tomáš. Nikoho tretieho.

Zdroj: topky

Je mi to ľúto

Pri prvotných úkonoch sa policajti Judity pýtali na páchateľa. Sama totiž uviedla, že Tomáša mal dobodať odpočtár. Verziu o neznámom mužovi, ktorý mal tínedžerov napadnúť, si vypočuli prvé zasahujúce hliadky i záchranári, ktorí na miesto činu dorazili. Dôvodom Tomášovej návštevy bolo dolaďovanie detailov ich výletu do Londýna. Na základe ďalšieho vyšetrovania však polícia vylúčila prítomnosť tretej osoby. Štyri dni po vražde obvinili zo smrti Tomáša len 16-ročnú Juditu, jednu z jeho najbližších priateliek.

Zdroj: Topky.sk

V deň keď Juditu obvinili, ju policajti vypočuli. „To, čo sa stalo, je jedno veľké nedorozumenie, neviem ako k tomu došlo.Tomáš bol môj najlepší kamarát. Je mi to všetko neskutočne ľúto,“ povedala policajtom a ďalej už využila svoje právo a k veci nevypovedala. Skutok kvalifikovali ako obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný na dieťati surovým a trýznivým spôsobom. Judite ako mladistvej hrozí maximálne 15-ročný trest. Je to najvyšší trest, aký možno mladistvému páchateľovi trestnéhočinu na Slovensku uložiť. Judita je momentálne stíhaná väzobne. Dôvodom jej väzby je fakt, že nikto doteraz nepozná motív vraždy. Podľa sudcu existuje obava, že by mohla vraždiť.

Zdroj: Instagram

Čo sa stalo?

Písal sa 16. máj 2019. Pár minút po druhej dvojica kráča spolu k paneláku, kde bývala Judita. Oboch zachytila kamera pri vchode. Spoločne vošli do vchodu paneláku. Bol to posledný záber, na ktorom Tomáš ešte žil. Približne o pol hodinu údajne Judita telefonovala mame a informovala ju o výlete do Londýna. Krátko pred štvrtou volala na tiesňovú linku. Po príchode našli záchranári Tomáša v kaluži krvi a Juditu s dorezanými rukami.

Zdroj: Topky.sk

Judita vtedy povedala, že Tomáša dobodal neznámy muž. Na miesto okamžite dorazili záchranári s lekárom aj policajné hliadky. V byte ich čakala Judita. Povedala, že aj ju neznámy muž napadol. Podľa niektorých sa Judita Tomáša ešte pokúšala zachrániť. Krátko po príchode záchranárov mal Tomáš ešte žiť, no pokusy o jeho oživenie boli márne. Vykrvácal. Policajné pátranie však preukázalo, že na mieste žiadna tretia osoba nebola. Útočníkom bola Judita. O štyri dni ju obvinili. Tri dni po obvinení ju sudca poslal do väzby a obhajca Judity vyhlásil, že proti uzneseniu podávajú sťažnosť. V ten istý deň pochovali Tomáša.