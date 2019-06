Kočnera sa báli malí aj veľkí: Podnikateľ prehovoril o mafiánskych praktikách

Kočner si trúfal na veľkých podnikateľov, no bez jeho povšimnutia neostali ani tí malí. Kočner sa pokúsil v 90. rokoch obsadiť Markízu spolu so svojím spojencom Štefanom Ághom. Ágh bol predtým príslušníkom Štátnej bezpečnosti.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

V približne v rovnakom čase prišli aj za malým podnikateľom Martinom K. Chceli od neho vymôcť splatenie pohľadávky, ktorú im postúpila česká firma Arcadia Praha. Martinov príbeh s Marianom Kočnerom a Štefanom Ághom priniesol týždenník Trend.

„Niekedy v roku 1999 ma jeden známy vylákal na stretnutie, kde na mňa čakali Štefan Agh a Marian Kočner,“ začína svoje rozprávanie Martin K. V deväťdesiatych rokoch sa živil organizovaním koncertov a mal dohodu s českou spoločnosťou Arcadia Praha o tom, že zabezpečí turné Ilony Csákovej. Situácia sa však vyvinula tak, že Martin ostal spoločnosti dlžný 380-tisíc českých korún. Sumu nevedel splatiť a tak sa pohľadávka dostala k Ághovi.

Zdroj: TASR/Ivan Majerský

Podľa Martinových slov mal Ágh aj doklad o tom, že má poverenie od Arcadie, aby vymáhali pohľadávku za koncertné turné. Suma sa s penálmi a vlastnými nákladmi vyšplhala na vyše 800-tisíc korún.

Vyhrážky a zastrašovanie​

Týždenník sa skontaktoval aj so Štefanom Ághom a ten vymáhanie pohľadávky nepopiera, dokonca pripustil, že je možné, že bol na schôdzke s Martinom spolu s Marianom Kočnerom. Martin tvrdí, že Kočner s Ághom samu vyhrážali, že ak všetko nezaplatí, zoberú mu byt a že o ňom všetko vedia. Zo strachu si požičal 200-tisíc od celej rodiny, no nestačilo to. "Nedali mi žiadne potvrdenie a ja som nemal odvahu im oponovať," hovorí Martin, ktorý svoju pravdu nevie nijako dokázať.

Vie o tom aj Ágh, ktorý tvrdí, že po 20. rokoch môže každý povedať čokoľvek, čo chce. "Popieram, že by nám vtedy dal nejaké peniaze," povedal Ágh pre Trend. To, že by na Martina vyvíjali nátlak, pokladá za nezmysel.

Dotknutý podnikateľ sa tak cíti dvojnásobne postihnutý. Nielenže sa podľa vlastných slov stal obeťou nátlaku, ale Arcadia Praha od neho naďalej vymáhala dlh v plnej výške a ich vzájomný spor sa vlečie až dodnes.