Žilina sa spamätáva z krvavého útoku na tínedžera: Z vyjadrenia školy mrazí

Krátko po incidente na facebookovej stránke školy uvádzali, že "Tomáš sa zachoval nesmierne statočne a na svoju odvahu doplatil životom." Prvá a neoficiálna verzia totiž hovorila o tom, že útočníkom mal byť neznámy muž, ktorý sa do bytovky dostal pod zámienkou, že je elektrikár a ide odpisovať hodiny. No po oficiálnej informácií o obvinení spomínané slová z príspevku na sociálnej sieti zmizli.

Pôvodný príspevok na facebookovej stránke školy. Zdroj: Reprofoto:Facebook-Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Pre gymnázium, ktoré obaja mladiství navštevovali, ide o zdrvujúcu správu. "Uverejnená správa Polície Slovenskej republiky zo dňa 20.5.2019 k tragickej udalosti, ktorej účastníkmi boli žiaci našej školy, je pre nás šokujúcim a neočakávaným zvratom vo vyšetrovaní," reagovali.

"Keďže jeden mladý život vyhasol a druhý bude navždy ťažko poznamenaný bez možnosti zmierniť nezvratné dôsledky svojho konania. Obidvaja naši žiaci boli bezkonfliktnými v rámci školy a bez akýchkoľvek vzdelávacích či výchovných problémov," dodali v príspevku.

Judita aj Tomáš navštevovali rovnaké gymnázium. Zdroj: Instagram

Škola upozornila, že má zabezpečené mechanizmy ochrany a bezpečnosti žiakov na jej pôde, vyplývajúce zo školskej legislatívy i nad jej rámec. "Žiaľ, nedokážeme chrániť našich žiakov mimo školy v ich voľnom čase a ani ovplyvniť či zodpovedať za ich správanie a činy," poznamenalo vedenie.

Zároveň sa rozhodli apelovať na rodičov, aby so svojimi ratolesťami viac hovorili a venovali im pozornosť. Nezabudli podotknúť, že s riešením prípadných problémov sa je možné obrátiť aj na školu a odborníkov. "Rešpektujeme právo na vyjadrenie názorov, ale mrzia nás nepodložené vyhlásenia a šíriace sa fámy, ktoré poškodzujú dobré meno školy, ovplyvňujú prácu pedagógov a zamestnancov školy i vzdelávanie žiakov," doplnili.

Z ďalších slov však doslova mrazí. "Táto tragédia nás všetkých hlboko zasiahla, otriasla dôverou vo všetko, čo poznáme a v čo veríme. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine a blízkym a tiež vyjadrujeme podporu v ťažkých chvíľach všetkým, ktorých sa toto nešťastie dotýka," uzavrelo vedenie gymnázia.

Nemôžu tomu uveriť

To, že by na Tomáša vytiahla Judita nôž, je nepochopiteľné a neuveriteľné aj pre jej kamarátov. „Vôbec tomu nemôžeme uveriť. Nikto by to na ňu nepovedal,“ povedala spolužiačka z gymnázia. Matka obvinenej školáčky pracuje na Obchodnej akadémii ako učiteľka angličtiny a zároveň je koordinátorkou prevencie drogových a iných závislostí. V škole sme ju nenašli, od tragédie čerpá dovolenku.

Policajný vyšetrovateľ už spracoval na obvinenú mladistvú podnet na návrh na jej vzatie do väzby. „Krajskej prokuratúre Žilina bol dnes doručený vyšetrovací spis s podnetom vyšetrovateľa na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby. Po preskúmaní spisového materiálu o podnete rozhodne prokurátor krajskej prokuratúry zajtra,“ uviedla hovorkyňa Andrea De Carlo. Posledná rozlúčka s Tomášom sa bude konať vo štvrtok popoludní.