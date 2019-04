Dráma v Leviciach: Do azylového domu vtrhol muž so zbraňou, zaútočil na dvoch ľudí

LEVICE - Do azylového domu v Leviciach vtrhol ozbrojený 42-ročný muž a zaútočil na dvoch ľudí. Muž po útoku na obyvateľov azylového domu skončil v rukách policajtov a v putách.

Muž útočil pravdepodobne zo žiarlivosti. Informovala o tom televízia Markíza. „Prišiel, vybral pištoľ, vbehol do budovy, otvoril na jedného dvere a namieril naňho s pištoľou. Ale že prečo a začo, to neviem," povedal pre televíziu jeden z obyvateľov.

Jeden z obetí vyčíňania muža bol aj Ivan. Muž mu vtrhol do izby a so zbraňou v ruke sa mu mal vyhrážať, že ak ešte raz príde k nim domov, tak ho zabije. "Mieril na mňa pištoľou," povedal Ivan. Vravel, že pokojne si to odsedí, pretože už raz vo väzení bol.

Vyhrážal sa aj tým, že v prípade, že Ivana nezabije on, pozná ľudí, ktorí sa o to postarajú. Polícia muža zadržala na mieste a odviedla v putách. Útočník sa vyhrážal plynovou zbraňou s 9 milimetrovým kalibrom.

„Polícia začala stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie," informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Muž na rozhodnutie čaká v policajnej cele.