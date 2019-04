Tragédia pri Zlatých Klasoch: Pri dopravnej nehode prišiel o život 40-ročný muž

Okolo 22. hodiny na ceste II/503 v smere od obce Zlaté Klasy na Hrubý Šúr auto Audi Q7 pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin vyšlo mimo cesty do priekopy, kde narazilo do brehu. Následne ho odhodilo do stromu a po pretočení zostalo stáť na ľavom boku.

Zdroj: KR PZ Trnava