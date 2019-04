Hrozivá nehoda v Radoli: FOTO Chodec vbehol pod kolesá kamióna, je ťažko zranený

Doplnila, že 30-ročný chodec mal kráčať po ľavej krajnici v smere do Žiliny a náhle vojsť do jazdnej dráhy kamióna. "V opačnom smere ho viedol 60-ročný vodič. Na vzniknutú situáciu reagoval brzdením, avšak zrážke s chodcom nedokázal zabrániť. V dôsledku zrážky utrpel chodec ťažké zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Požitie alkoholických nápojov u vodiča kamióna nezistili. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Zdroj: polícia