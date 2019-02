Odsúdený Černák sa opäť ozýva spoza mreží: Mafiánsky boss kritizuje policajného prezidenta

Bolo to ešte pred voľbami v roku 2010, keď sa dočasný policajný prezident Milan Lučanský venoval rozkladaniu mafiánskych skupín. Chcel sa s ním stretnúť šéf dunajskostredského gangu Ľudovít Sátor, no jeho podmienka bola, že to musí byť v zahraničí.

"Mal som prísť sám. Prešiel som na maďarskú stranu, kde som sa s ním v Komárome stretol hneď za mostom v takej rybárskej csárde. Sedel som s ním asi trištvrte hodinu," opisoval Lučanský v relácii RTVS. Sátora neskôr zavraždili jeho vlastní ľudia. Lučanský v relácii povedal aj to, že ak by nastala taká situácia teraz, zopakoval by ju.

Černák reaguje

Na Lučanského stretnutie teraz reagoval aj Mikuláš Černák, ktorý je odsúdený na doživotie a trest si odpykáva v leopoldovskej väznici. "V právnom štáte nasleduje za takéto vyjadrenie okamžité odvolanie z funkcie verejného činiteľa," hovorí Černák v reakcii, ktorú zverejnila skupina na sociálnej sieti s názvom Slovenská mafia.

"Je neakceptovateľné, aby sa aktívny policajt stretol so zločincom na úteku a nenasadil mu hneď putá," myslí si odsúdený Černák. Polícia však za hranicami nemá žiadne právomoci, preto sa Lučanský so Sátorom stretol ako občan s občanom. Policajný prezident sa rozhodol, že na Černáka reagovať nebude.