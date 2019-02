VIDEO Nehoda detského tanečného súboru v Rusku: Zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane detí

Polícia v Kalužskej oblasti uviedla, že autobus so 48 ľuďmi sa prevrátil a havaroval na miestnej ceste približne 190 kilometrov južne od Moskvy. Príčina nešťastia nie je zatiaľ známa, napísala tlačová agentúra AP.

Bus crash in Russia UPDATE:



- At least 7 dead

- 20+ injuredhttps://t.co/H1VhapISPi pic.twitter.com/NW3konWy7Y