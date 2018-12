Nechutná zábavka mladých ľudí: Natália zverejnila VIDEO, z ktorého sa zdvíha žalúdok

Šokujúce video, na ktorom vidno ako sa "zabáva" partia stredoškolákov, obletelo sociálne siete. Aj keď pôvodná autorka si ho zo svojho účtu stiahla, stihlo ho vidieť dosť ľudí. Zdieľali ho aj známe tváre na Slovensku, ktoré neskrývajú zlosť nad konaním mladých ľudí.

Zdroj: Instragram/N.P.

Zábery ukazujú ako maldí chlapci kopú do tela zrejme mŕtvej mačky. Povbudzovaní sú hlasným smiechom autorky videa. Tá si ho neváhala zverejniť na sociálnej sieti. Neskôr si však svoju chybu pravdepodobne uvedomila, pretože účet si uzamkla a video stiahla.

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarizmy a zábery nie sú vhodné pre maloletých a slabšie povahy.

"Áno, som to ja, kto natočil to video a smiala som sa na tom, ako do nej kopú. Ale ja som do nej nekopala. A aby ste v tom mali jasno, tá mačka bola mŕtva a chalan opitý a začal do nej kopať ešte predtým, ako som to natáčala," snažila sa ospravedlniť svoje konanie Natália.

Zdroj: Instagram/Natália

Videá a fotografie týraných zvierat sa objavujú neustále aj napriek tomu, že podľa zákona už zviera nie je vec. O to horšie však je, ak sú takého konania schopní najmä mladí ľudia.