V Myjave rezonuje nelegálna skládka: Zaoberá sa ňou aj polícia

Na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Myjava, bola umiestnená nelegálna skládka stavebnej sute. "Na nelegálnej skládke sa nachádza nepovolená výkopová zemina v množstve 157 ton, 2430 ton betónu a 653,4 tony bitúmenovej zmesi," uviedla Emília Milčíková z odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ. Náklady na jej odstránenie boli vyčíslené na viac ako 31.000 eur.

"Mesto Myjava vytvorilo medziskládku stavebného materiálu, betónov a asfaltu na pozemku mesta. Tento odpad bol podrvený a vznikol tak z neho stavebný materiál, ktorý samospráva použije pri investičných akciách. Časť z neho pôjde na už začatú rekonštrukciu domu smútku, ďalej na spevnenie komunikácií na kopaniciach, na cyklochodník, kde poslúži ako podkladový materiál a podobne. Čiže tam tento materiál nebol umiestnený natrvalo a nepôsobí škody," informoval o skládke hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Okresný úrad s týmto tvrdením nesúhlasí, poukazuje na chýbajúce povolenia a ďalšie nezrovnalosti. "Mesto bolo vyzvané k súčinnosti a poskytnutiu pravdivých podkladov pre rozhodnutie. Tá je zo strany mesta veľmi slabá. Mesto nám nezadefinovalo, z čoho tieto odpady pochádzajú, uviedlo iba, že tam takýto materiál zložilo. Ich obrana, že ide o medziskládku, nie je adekvátna, lebo zákon nič také nepozná. Na každé nakladanie s odpadom treba povolenie. Mesto Myjava si žiadnu žiadosť nepodalo, preto OÚ vychádza z toho, že je to nelegálna skládka. Ak by si ju podalo, určite by sme mestu vyšli v ústrety. Keďže škoda presiahla 266 eur, podľa zákona o odpadoch sme boli nútení prípad odstúpiť vec na konanie orgánom činným v trestnom konaní," informovala prednostka OÚ v Myjave Ingrid Vrkočová.

„Uvedená vec je evidovaná na Obvodnom oddelení PZ Myjava ako podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi. Podnet, respektíve trestné oznámenie podal Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie a bol zaevidovaný. V súčasnej dobe je vec v štádiu predprípravného konania a do 30 dní bude v zmysle trestného poriadku vo veci rozhodnuté. Za uvedený skutok je trestná sadzba v zmysle zákona trest odňatia slobody až na dva roky,“ informovala Antalová.