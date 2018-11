Polícia obvinila prefíkaného podvodníka: Miroslav (43) oklamal dôchodkyňu (78)

MARTIN - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Martine obvinil v uplynulých dňoch z prečinu podvodu spáchaného čiastočne v štádiu pokusu 43-ročného Miroslava z Lučenca, ktorý mal s doposiaľ neidentifikovanou osobou vo februári 2016 podviesť 78-ročnú dôchodkyňu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Žiline Jana Balogová.

Doposiaľ neznámy muž mal podľa nej zavolať na pevnú linku dôchodkyni z Martina a predstaviť sa ako jej syn. "V telefonáte mal uviesť, že súrne potrebuje peniaze na niečo, čo bude veľkým prekvapením, a potrebuje hotovosť 10.000 eur. Na požiadavku dôchodkyňa zareagovala tak, že doma má len 4500 eur a ostatné peniaze má v banke. Na to jej mal neznámy muž v telefonáte odpovedať, že na začiatok to stačí a pošle za ňou manažéra, od ktorého má vec kupovať, a peniaze má odovzdať jemu. Čo sa týka zvyšku peňazí, vraj pošle po dôchodkyňu taxík, ktorý ju dovezie k banke, kde vyberie zvyšnú časť peňazí," uviedla Balogová.

Doplnila, že dôchodkyňa mala na základe telefonátu sumu 4500 eur ešte v ten deň odovzdať 43-ročnému Miroslavovi, ktorý za ňou prišiel do miesta trvalého bydliska. "Následne mala dôchodkyňa podľa inštrukcií nastúpiť do taxíka, v ktorom mala zatelefonovať synovi, a vtedy zistila, že on od nej peniaze nežiadal. Následne výber zvyšných peňazí z banky neuskutočnila," dodala krajská policajná hovorkyňa.