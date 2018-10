Príčina tragických nehôd v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji: Vodiči mali alkohol v krvi

ZVOLEN - Mladý, iba 23-ročný vodič motocykla z Dolnej Bzovej a 53-ročný šofér osobného auta zo Zvolenskej Slatiny, ktorí sa v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji stali obeťami dopravných nehôd, boli pod vplyvom alkoholu. Zistilo sa to po následnej pitve. Informovala o tom polícia.

Motocyklista zomrel v nedeľu po náraze do stromu pri obci Dobroč v okrese Lučenec a vodič osobného auta zahynul v pondelok pri Lieskovci v okrese Zvolen po zrážke s ťahačom. Podľa banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej, podľa predbežných výsledkov súdnej pitvy v krvi nebohého vodiča, ktorý zahynul pri Lieskovci, zistili 1,10 promile alkoholu. Škoda na vozidlách bola predbežne odhadnutá na 13.500 eur. Nad jedno promile alkoholu v krvi mal aj motocyklista.

"Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré robí polícia na cestách, opätovne vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zodpovedne pristupovali nielen k svojim životom, ale aj k životom ostatných," uviedla hovorkyňa.

Zákon hovorí, že vodič nesmie pred jazdou požiť alkohol alebo inú návykovú látku a viesť vozidlo v takomto stave. V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu do 1 promile sa vodič dopúšťa priestupku, za čo zákon ukladá sankciu od 150 do 800 eur a zákaz činnosti viesť vozidlo do 3 rokov. Nad 1 promile je trest prísnejší, hrozí až ročné väzenie.