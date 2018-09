Vražedný burčiak! Nevinná ochutnávka sa zmenila na tragédiu: Dráma v pivnici, Imro zomrel

Imrich (†76) išiel večer do svojej pivnice, no netušil, že práve to sa mu stane osudným. Po tom, ako mu prišlo nevoľno, mu na pomoc dobehol ďalší muž (68), ktorý bol u neho na návšteve. Snažil sa ho vytiahnuť z miestnosti, no neuspel, taktiež odpadol.

Mnohých by ani vo sne nenapadlo, že aj obľúbený burčiak môže zabíjať. Zdroj: TASR/Martin Baumann

V panike chceli obom podať pomocnú ruku aj 41-ročný muž a 16-ročný mladík zo susedstva. Napokon však všetci v miestnosti zostali v bezvedomí. „Na miesto boli okamžite vyslané záchranárske zložky, ktoré mužov z pivnice vytiahli a previezli do nemocnice,“ informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Naoko úsmevná udalosť však mala napokon tragický koniec. Dôchodca dnes v nemocnici zomrel „Šesťdesiatosemročný muž je naďalej hospitalizovaný a dvaja sú v domácom ošetrení,“ doplnila Bruchterová.

Nepodceňujte silu kvasiaceho moku

Polícia upozornila, že každoročne dochádza v tomto období k zbytočným tragickým úmrtiam. Na svedomí to má hlavne kvasiaca hroznová šťava. „Pri kvasení „burčiaku“ prichádza k uvoľňovaniu oxidu uhličitého. V menších a uzavretých miestnostiach kvasenie vytvára silnú koncentráciu a jeho následné nadýchnutie môže priviesť stav bezvedomia,“ vysvetlila hovorkyňa.

Bezvládny človek sa napokon z dôvodu nedostatku kyslíka udusí. „Upozorňujeme občanov, aby nepodceňovali silu tohto kvasiaceho moku. Je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí vchádzajú do pivníc alebo miestností, kde burčiak kysne, predvídali možné nebezpečenstvo. Žiaľ, podobné tragédie sa raz za čas vyskytnú,“ dodala B. Bruchterová na záver.