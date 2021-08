POZOR, Nedajte sa oklamať! Na ľudí číha FALOŠNÝ burčiak, takto ho rozpoznáte

Zo zákona sa burčiak u nás môže predávať od 15. augusta do 31. decembra. Slovenskí vinohradníci a vinári však upozorňujú, že na pravý slovenský burčiak si spotrebitelia budú musieť ešte približne dva týždne počkať, pretože hrozno ešte nie je dozreté. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Hoci nápoj predávaný ako burčiak by ste na niektorých miestach mohli dostať aj dnes, pravdepodobne by ste sa stali iba obeťou podvodu. Ako vysvetlili, pravý burčiak sa dá rozlíšite podľa vône, chute a farby. Mal by mať mliečne žltú farbu, voňať po hrozne a mať výrazne hroznovú či muškátovú arómu. Pri falšovaní burčiaku sa však pridáva voda, kyseliny, cukor a kvasinky.

"Burčiak, ktorý si od nedele 15. augusta zákazník niekde predsa len kúpi, môže byť falšovaný s pridaním cukru. Jeho kvalita bude otázna a spotrebiteľ zaplatí ziskuchtivému predajcovi za nepravý výrobok. Preto zákazníkom odporúčame, aby si ešte aspoň dva týždne burčiak nekupovali a počkali až na koniec augusta. Záruku pravého poctivého burčiaku nájdu u slovenského výrobcu, u vinára,“ upozornila riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Dlhá zima

Tento rok treba zobrať navyše podľa poľnohospodárov do úvahy aj fakt, že jar bola chladná a vinič tak začal pučať neskôr. "Pôvodne pestovatelia odhadovali, že zber sa posunie až o tri týždne. Nakoniec horúci júl doprial hroznu dostatok slnečných lúčov, čo skrátilo meškanie zberu približne o jeden týždeň," informuje komora. Skôr ako na konci augusta sa však domáci pestovatelia aj tak na oberačku nechystajú. Na poctivý burčiak si tak konzumenti ešte počkajú.

Sľubný ročník

Podľa zväzu sa však oplatí počkať si. A to nielen v prípade burčiaku, ale aj samotných vín. Tento ročník totiž označujú za sľubný až excelentný. "Aj kvalitný a poctivý slovenský burčiak vyrobený z tradičných aromatických odrôd bude veľmi sladký so zachovaním kyselín. Tie by mali byť podľa našich vinárov aj veľmi pekne vyvážené," uviedli.