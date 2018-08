FOTO Smrteľná nehoda v Čeľadiciach: Mladý vodič (†20) prišiel o život pri desivej zrážke

Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa, mladý vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili jeho dvaja spolujazdci. So zraneniami previezli do nemocnice vodiča druhého auta.

Zdroj: KR PZ Nitra