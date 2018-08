Hrdinská pomoc Slovákov: FOTO Do dvojice Čechov na chorvátskej diaľnici vpálilo auto, Nikola prehovorila

ZÁHREB - Češka Nikola prehovorila o dráme, ktorú zažila, keď sa vracala so svojím priateľom z letnej dovolenky v Chorvátsku. Na diaľnici uviazli v kolóne. Otrasená Nikola si pamätá, ako do ich stojaceho vozidla vpálil vodič, ktorý sa rútil rýchlosťou asi 150 kilometrov za hodinu. Zarazená Nikola povedala, že nebyť dvoch Slovákov a Češky, ktorí im po autonehode poskytli prvú pomoc, zostali by uväznení vo vraku. Niekto si ich totiž nevšímal. Ďalší šok zažila v chorvátskej nemocnici.

Nešťastie sa stalo v sobotu 4. augusta. Zaľúbenci sa vracali z letnej dovolenky v Chorvátsku naspäť do Česka. Obaja sa nevedeli dočkať, kedy už budú doma so svojou rodinou a psami. Keď sa blížili k platidlám pri Záhrebe, začala sa tvoriť kolóna.

Zdroj: FB/Nikola S.

Hrdinská pomoc Slovákov

„Zastavili sme ako ostatní pred nami, priateľ chcel zapnúť varovné osvetlenie a ja som sa chcela inštinktívne otočiť, či za nami autá brzdia. To bolo to posledné, čo si pamätám,“ píše otrasená Nikola na svojom Facebooku s tým, že následne počula obrovskú ranu. „Naše auto letelo niekoľko metrov vzduchom, 3-krát sa pretočilo na strechu,“ popísala Nikola odvolajúc sa na výpovede svedkov. Automobil zastavil na ľavom boku.

Zdroj: FB/Nikola S.

Keď sa Nikola po nehode spamätala, napadlo ju, či je aj jej priateľ nažive. „Keď som počula, ako chrapľavým hlasom hovorí „láska, si v poriadku?“, spadol mi kameň zo srdca,“ napísala Češka.

Zdroj: FB/Nikola S.

Priznala, že bola veľmi zarazená z okoloidúcich ľudí, ktorí spokojne pokračovali vo svojej ceste. Až vtedy si uvedomila, ako je niektorým ľuďom život iných ľahostajný. „Niekto len vyliezol z auta a pozeral sa, či vyjdeme von, alebo čo sa vlastne bude diať. Až po nejakom čase sa k nám dostali nejakí muži zo Slovenska. Začali rozbíjať predné sklo a pomohli nám von,“ vysvetlila Nikola.

Zdroj: FB/Nikola S.

Situácia sa zdramatizovala, keď sa svedkovia nehody takmer 10 minút snažili dovolať na linku 112. Nikole medzitým podávala prvú pomoc jedna Češka, ktorá vystúpila z auta aj napriek tomu, že v ňom mala rodinu. „Veľmi by som sa jej chcela poďakovať, ale, bohužiaľ, nemám na ňu kontakt, ani na tých mužov. Dúfam, že sa k nim môj odkaz dostane,“ nazdáva sa Nikola.

Češka bola prevezená do nemocnice v Záhrebe. Jej priateľ zostal na mieste nehody a riešil s policajtmi odťahovú službu a poisťovňu.

Zdroj: FB/Nikola S.

Nikola bola sklamaná z konania poisťovne i polície

Podľa Nikoliných slov, vodič, ktorý do nich nabúral, išiel minimálne 150 kilometrov za hodinu. Vinník argumentoval tým, že ich nevidel. Údajne nezačal ani brzdiť. „Poisťovne vám nepomôžu, ak nepoznáte meno vinníka a jeho poisťovňu. Polícia vám tieto informácie neposkytne, pokiaľ nebude prípad uzavretý,“ píše žena, ktorá sa teraz zamýšľa nad tým, čo by asi robili, keby nemali rodinu, ktorá sa za nimi vydala cez 600 kilometrov.

Zdroj: FB/Nikola S.

Hrôza v chorvátskej nemocnici

„V nemocnici vám urobia najnutnejšie vyšetrenie. Potom vás premiestnia nikam za plentu, kde vás nechajú 4 hodiny ležať. Nikto si vás tam absolútne nevšíma. Neviete, čo s vami je, či máte niečo zlomené, alebo máte nejaké vnútorné krvácanie,“ napísala nahnevaná Nikola s tým, že keď si pýtala lieky proti bolesti, väčšinou ju ignorovali.

Zdroj: FB/Nikola S.

Po piatich hodinách za ňou do nemocnice prišiel priateľ. Nikola mala po nehode posunutú krčnú chrbticu, narazenú kľúčnu kosť, rameno, rebrá i lakeť. Na tele mala aj popáleniny, rezné rany a odreniny. „Neváhala som ani minútu a podpísala som reverz. Potom prišli a povedali, že im to ošetrenie musím zaplatiť. V prepočte to bolo asi 5-tisíc korún (cca 195 eur),“ uviedla Nikola, ktorej bolo povedané, že peniaze dostane naspäť od poisťovne v Česku. Vo svojom príspevku sa pohoršuje nad tým, čo robia ľudia v podobnej situácii, keď pri sebe nemajú peniaze. „Čím asi tak zaplatia? Ľadvinou alebo slezinou?“ Keď opustili nemocnicu, išli do najbližšieho hotela a čakali, kým dorazí spomínaná rodina.