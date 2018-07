Tragická nehoda pri Michalovciach: Pirát ciest Maroš zobral so sebou aj Ivanu, nové detaily nešťastia

MICHALOVCE - Východ Slovenska zasiahla včera smutná správa o smrti Maroša (†48) a Ivany (†38) z Michaloviec. Pár havaroval v noci z nedele na pondelok a na mieste bol, žiaľ, mŕtvy. Nebohá Ivana by dnes oslávila narodeniny.

Maroš s Ivanou cestovali v noci z nedele na pondelok michalovským okresom. Na začiatku obce Zalužice ale nasledovala smrteľná rana. Maroš za volantom Seatu Ibiza v rýchlosti nezvládol riadenie a narazil do bilbordu. Podľa našich informácií z policajného prostredia sa ručička na tachometri zastavila na rýchlosti 130 km/hod. Pri nehode došlo k pretrhnutiu troch káblov elektrického vedenia, čo spôsobilo prerušenie dodávky elektriny.

Zdroj: Facebook

Podľa hovorkyne košických policajtov Lenky Ivanovej vodič prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, prešiel cez chodník a narazil do betónového stĺpu. V jazde pokračoval, až narazil do bilbordu stojaceho na súkromnom pozemku rodinného domu v Zalužiciach. Na mieste zasahovali aj privolaní záchranári, žiaľ, páru už nebolo pomoci. Ako sme zistili, nebohá žena mala v hrudi zapichnutý drôt. Prítomnosť alkoholu u nebohých bude zisťovaná pri nariadenej pitve.

Zdroj: polícia

Zdroj: Facebook

Maroš a Ivana žili ako druh a družka v spoločnej domácnosti v Michalovciach. Rodina, priatelia a známi sa z tragédie nedokážu spamätať a zároveň krútia hlavami. Podľa blízkych bol totiž rozvedený Maroš rád stredobodom pozornosti.

Nebohá Ivana by dnes oslávila 38 rokov. Jej 16-ročný syn z predchádzajúceho vzťahu sa aktuálne nachádza v zahraničí. Po tom, čo sa dozvedel najhoršiu správu života, cestuje na Slovensko. Do konca týždňa je naplánovaný pohreb. Podľa známych sa mohol pár v aute pohádať, dôsledkom čoho šliapol Maroš poriadne na plyn. Ivana údajne trpela psychickými problémami.