Bábätko umrelo strašnou smrťou: FOTO Únoscovia zaklopali Hanne na dvere, o 90 minút jej puklo srdce

Hanne Barkerovej uniesli a zabili 6-mesačného syna. , Zdroj: FB/Hanna Barker

NATCHITOCHES – Mladá mamička bola so svojím 6-mesačným synčekom doma, keď niekto zaklopal na dvere. Keď Hanna otvorila, stáli tam dve osoby. Žene nastriekali do očí slzný sprej a vnikli do domu. Zo zdrvujúcej správy, ktorá prišla o 90 minút po incidente, sa tisnú slzy do očí.