FOTO Tragická nehoda kamionistu (†39): Čelnú zrážku so stromom neprežil

Zdroj: KR PZ KE

TRHOVIŠTE - V nedeľu sa skoro ráno došlo na ceste do Michaloviec k tragickej dopravnej nehode. Za obcou Trhovište 39-ročný vodič ťahača zišiel z cesty a čelne narazil do stromu, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.