Policajná razia u strelca z Bystrice! FOTO Neuveriteľný úlovok, hákové kríže a nacistické zbrane

BANSKÁ BYSTRICA – Na banskobystrickom sídlisku sa ozvala v pondelok popoludní streľba. Obyvatelia ostali v šoku. Páchatelia strieľali po koscoch. Jedného pracovníka trafili zo vzduchovky do ruky. Polícia v prípade rýchlo konala. Išlo o rasistický motív brutálneho konania páchateľov. Pri domovej prehliadke u jedného z nich muži zákona zaistili predmety, ktorými sa hlási k nacistickému Nemecku.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok zobral do väzby muža, ktorý strieľal na koscov mestskej zelene na banskobystrickom sídlisku Sásová. Dôvodom je obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Sudca tak vyhovel návrhu prokurátora. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Vyšetrovateľ protiextrémistickej jednotky Národnej kriminálnej agentúry obvinil Martina R. z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Ten sa k rozhodnutiu o väzbe vyjadrí v zákonom stanovenej lehote.

Streľba na partiu koscov sa ozvala v pondelok (25.6.) popoludní pred jednou zrasi bytoviek na najväčšom sídlisku Banskej Bystrice. Pracovníka mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby trafila strela zo vzduchovej zbrane do ruky. Podľa očitých svedkov obvinený mal z balkóna paneláka hajlovať a mávať nacistickou vlajkou.

Zdroj: polícia

Polícia konala rýchlo

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vyšetrovateľ národnej protiteroristickej jednotky NAKA PPZ dňa 27.6.2018 vzniesol obvinenie 39-ročnému Martinovi R. za prečin prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a 28 ročnému Martinovi K. za prečin výtržníctva.

V byte, ktorý užíva Martin R., vykonala polícia domovú prehliadku. Zaistila veci "zjavne súvisiace s trestnou činnosťou extrémizmu", za ktorú bol Martin už v minulosti opakovane právoplatne odsúdený. Za uvedené skutky hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

Zdroj: polícia

Mesto je pobúrené

Vedenie mesta zostalo pobúrené týmto činom. "Je dôvodná obava, že mohlo ísť aj o rasovo motivovaný čin. Verím, že sa orgánom činným v trestnom konaní podarí tento odsúdeniahodný prípad čo najskôr vyšetriť a vinníka potrestať, aby sa podobné situácie neopakovali," reagoval krátko po incidente banskobystrický primátor Ján Nosko. Časť zamestnancov mestského podniku tvoria Rómovia, ktorí sa často stávajú terčom útokov od obyvateľov.