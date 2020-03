ONLINE V izolovanom Taliansku pri vzburách zomrelo 11 väzňov, Česko má už 58 nakazených

20:42 Životy najmenej 11 väzňov si vyžiadali vzbury v talianskych väzniciach, namierené proti opatreniam v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. Nepokoje sa začali v nedeľu, keď väzni zakladali požiare, brali rukojemníkov a vyskytli sa aj úteky trestancov. Talianske ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že nepokoje zasiahli viac ako 20 väzníc. Osem väzňov prišlo o život vo väznici v meste Modena na severe Talianska a troch mŕtvych našli vo väznici v meste Rieti ležiacom približne 80 kilometrov severovýchodne od Ríma. Predpokladá sa, že väčšinu úmrtí spôsobilo predávkovanie liekmi, ktoré väzni ukradli vo väzenských zdravotníckych zariadeniach. Z väznice v meste Foggia je navyše na úteku 22 väzňov. Protesty a vzbury sa začali po tom, ako úrady obmedzili kontakt s rodinnými príslušníkmi s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2, keďže Taliansko je najviac zasiahnutou krajinou v Európe.

19:35 Španielska vláda v utorok v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu do 25. marca zakázala priame lety z Talianska do Španielska a parlament na týždeň prerušil svoju činnosť. Informovali o tom agentúra DPA a denník El País.

Zdroj: TASR/AP Photo/Bernat Armangue

19:34 Grécke zdravotnícke úrady v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu nariadili v utorok zatvorenie všetkých škôlok, škôl a univerzít na 14 dní. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. "Vláda rozhodla o zastavení výučby vo všetkých vzdelávacích inštitúciách v celej krajine na nasledujúcich 14 dní," povedal novinárom minister zdravotníctva Vassilis Kikilias.

19:24 Pre kontakt s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na koronavírus SARS-CoV-2, je od utorka v domácej izolácii personálny šéf Elyzejského paláca Patrick Strzoda. Informoval o tom portál France Info, ktorý dodal, že Strzoda je "v dobrej forme" a nemá žiadne príznaky choroby COVID-19, ktorý koronavírus spôsobuje. Testom na SARS-CoV-2 by sa mal Strzoda podrobiť v utorok alebo v stredu. S prezidentom Emmanuelom Macronom bol naposledy v kontakte minulú nedeľu 8. marca.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

19:41 Počet ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Česku v utorok večer zvýšil na 58. Aktuálne údaje uviedol vo vysielaní Rádiožurnálu český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Ide o doteraz najvyšší nárast prípadov za jeden deň (18), napísal spravodajský portál Novinky.cz s tým, že ešte v utorok dopoludnia bolo evidovaných 40 prípadov.

19:05 Aj nasledujúce plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa pôvodne malo konať v Štrasburgu od 30. marca do 2. apríla, sa uskutoční v Bruseli a bude skrátené na dva pracovné dni. Dôvodom je epidémia koronavírusu, uviedla v utorok podpredsedníčka EP Katarina Barleyová.

19:04 Počet úradmi potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Slovinsku stúpol v utorok na 31. S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva o tom informovala agentúra STA. Slovinská vláda zároveň oznámila, že uzatvorí hranice s Talianskom. Prvého pacienta, ktorému diagnostikovali ochorenie COVID-19, čoskoro prepustia z nemocnice, aby uvoľnil miesto pre možné vážne prípady.

18:43 V Taliansku podľahlo novému koronavírusu za posledných 24 hodín ďalších 168 ľudí. Ide o najvyšší nárast počtu obetí v priebehu jedného dňa. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Taliansku zvýšil zo 7985 na 8514. V krajine evidujú celkovo 631 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Z nákazy sa uzdravilo 1004 pacientov, čo je o 280 viac ako v pondelok.

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

18:36 Nový koronavírus si v utorok vyžiadal úmrtie prvých ľudí aj v Libanone a Maroku. V Libanone respiračné ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva, pripravilo o život 56-ročného muža, ktorý sa nedávno vrátil z Egypta. V Maroku ochoreniu podľahla 89-ročná žena, ktorá sa zas nedávno vrátila z Talianska, jedného z hlavných epicentier nákazy. Žena je už druhou obeťou COVID-19 v Afrike, keďže už predtým zomrela jedna osoba v Egypte.

18:33 V Maďarsku je dostatok dýchacích prístrojov, celkom 1600 kusov, avšak v súčasnosti z dôvodu šírenia nového koronavírusu prebieha zaobstarávanie ďalších. Uviedla to v utorok v Budapešti po zasadaní krízového štábu šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.

17:55 Ruské úrady v utorok odporučili obyvateľom, aby si na privítanie a rozlúčku nepotriasali rukami, neobjímali sa a v dopravnej špičke nepoužívali mestskú verejnú dopravu. Ide o opatrenia, ku ktorým vláda pristúpila s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu, informovala agentúra AFP. V Rusku dosiaľ potvrdili 20 prípadov nákazy koronavírusom napriek tomu, že vláda pristúpila k nevídaným bezpečnostným opatreniam s cieľom mať šírenie koronavírusu pod kontrolou vrátane uzatvorenia hranice s Čínou a zákazu vstupu osôb prichádzajúcich z Iránu a Južnej Kórey.

Zdroj: Instagram S.G.

17:50 V Poľsku sa dnes potvrdili štyri nové prípady koronavírusu - jeden vo Varšave, dva v Cieszyne a najnovší vo Vroclavi. Ministerstvo národnej obrany informovalo, že vírus bol zistený aj u generálneho veliteľa typov ozbrojených síl generála Jarosława Miku. V súčasnosti je v nemocniciach 21 pacientov infikovaných koronavírusom.

17:20 Počet nových prípadov nákazy koronavírusom sa vo Švajčiarsku za posledných 24 hodín zvýšil o vyše 50 percent z 312 na 476. Pribudlo tak 164 nových prípadov, informovala v utorok agentúra APA. Najviac postihnutou oblasťou je po meste Ženeva talianskojazyčný kantón Ticino na juhu krajiny a hraničiaci s talianskym regiónom Lombardsko. V Ticine je doteraz evidovaných vyše 90 nakazených, ako aj tretí prípad úmrtia. Vírusu podľahla 80-ročná žena, ktorá už trpela aj inými ochoreniami.

17:15 Kým úmrtnosť vo vekovej skupine do 50 rokov je 0,4 percenta, pri ľuďoch starších ako 60 rokov už je štvorpercentná. V prípade vekovej kategórie 80+ dokonca pätnásťpercentná. Denník Daily Mail zverejnil desať rád britského lekára Michaela Mosleyho a americkej doktorky Nancy Messonnierové pre seniorov: 1) Nepodávať ruku 2) Umývať si ruky 3) Dezinfekčný prostriedok so sebou 4) Bezkontaktná platba 5) Zinkové pastilky 6) Kvalitný spánok 7) Zásoby liekov 8) Obmedzenie cestovania 9) Minimálny kontakt s chorým 10) Zodpovedné správanie sa

17:05 Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok v Bruseli prioritne zaoberali otázkami súvisiacimi s koronavírusom. Poslankyňa Monika Beňová upozornila, že šírenie nákazy ukazuje, že je potrebné výraznejším spôsobom koordinovať kroky na úrovni EÚ. "Chorvátsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ sa začiatkom mesiaca správne rozhodlo pre aktiváciu mechanizmu integrovaných dojednaní o politickej reakcii na krízu," pripomenula Beňová. Informácie v médiách a na sociálnych sieťach sa v súvislosti s koronavírusom pohybujú v dvoch rovinách od zľahčovania až zosmiešňovania tých, ktorí sa na zhoršovanie situácie pripravujú, po opačný extrém, ktorým je vyvolávanie hystérie.

16:50 Britská spoločnosť British Airways v utorok oznámila, že ruší všetky lety z a do Talianska a nevie, kedy spojenie s touto krajinou obnoví. Francúzska letecká spoločnosť Air France sa zatiaľ rozhodla znížiť počet letov na polovicu, toto opatrenie má platiť až do konca marca. Ryanair, letecká spoločnosť, ktorá v Európe prepravuje najviac pasažierov, ruší spojenie s Talianskom úplne, a to od tejto soboty. Opatrenie bude v platnosti najmenej do 9. apríla. O úplnom zastavení všetkých letov medzi Talianskom a miestnymi letiskami rozhodla v utorok aj španielska vláda.

16:30 Počet úmrtí na koronavírus sa v Británii zvýšil na šesť po tom, čo v pondelok večer ochoreniu podľahol muž v pokročilom veku (80), ktorý trpel aj inými zdravotnými problémami.

Muž bol hospitalizovaný v nemocnici v meste Watford severne od metropoly Londýn. Podľa hlavného hygienika pre Anglicko Chrisa Whittyho sa muž infikoval v Británii. Počet potvrdených prípadov koronavírusu sa v Británii za posledných 24 hodín zvýšil o 54 a stúpol tak na celkových 373.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

16:15 Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air oznámila, že s platnosťou od 10. marca ruší všetky letecké spoje do Talianska pre koronavírus. Informovalo o tom v utorok internetové vydanie denníka Népszava. Do 3. apríla nebude Wizz Air lietať do Alghera, Bari, Bologne, Catanie, Milana Bergama, Milana Malpensy, Neapolu, Pisy, Ríma Ciampina, Ríma Fiumicina, Torina, Benátok, Trevisa a do Verony. Aerolinky s pôsobnosťou od 12. marca rušia aj spoje do izraelských miest Tel Aviv a Eilat po tom, čo izraelské orgány zaviedli 14-dňovú karanténu pre všetkých prichádzajúcich cestujúcich. Lety z Budapešti a Debrecína do Izraela nepoletia do 23. marca.

15:55 V Konžskej demokratickej republike (KDR) potvrdili v utorok prvý prípad koronavírusu, a to v hlavnom meste Kinshasa, informovala agentúra AFP. Podľa nej tamojší minister zdravotnícta Eteni Longondo uviedol, že pacientom je belgický občan, ktorý je v KDR niekoľko dní. "Je umiestnený v nemocnici," dodal Longondo.

15:51 Koronavírus dosiahne ďalej, než sa pôvodne myslelo, nakaziť sa možno aj na štyri metre od infikovanej osoby. Vo vzduchu môže zostať najmenej tridsať minút a presunúť sa až na vzdialenosť štyri a pol metra, a to je oveľa ďalej než bezpečná vzdialenosť, ktorú momentálne odporúčajú zdravotnícke úrady po celom svete. Vyplýva to z novej štúdie čínskych vedcov, ktorí upozorňujú na nutnosť nosiť rúško.