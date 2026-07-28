Tragický koniec detskej hviezdy: Nové detaily smrti mladého herca (†33)!

OKLAHOMA - Smrť bývalej detskej hviezdy Blakea Garretta (†33) sprevádzajú ďalšie šokujúce odhalenia. Kompletná správa zo súdnej pitvy priniesla nové detaily o okolnostiach jeho úmrtia.
Herec zomrel vo februári vo veku iba 33 rokov. Bez známok života ho našli v zariadení pre ľudí liečiacich sa zo závislosti v americkom meste Tulsa v štáte Oklahoma. Podľa portálu TMZ ležal vedľa postele, pri ktorej sa nachádzali zrolované dolárové bankovky, zapaľovač a kus alobalu so stopami spáleného materiálu. Až v júli vyšlo najavo, že príčinou jeho smrti bolo náhodné predávkovanie fentanylom. Správa súdnych lekárov zároveň potvrdila, že testy na prítomnosť alkoholu boli negatívne.
Pitva odhalila aj ďalšie zdravotné problémy. Okrem opuchu mozgu mal Garrett na tele lézie v rôznych štádiách hojenia spôsobené pásovým oparom. Jeho matka už skôr prezradila, že len týždeň pred smrťou skončil v nemocnici, kde mu lekári toto bolestivé vírusové ochorenie diagnostikovali. Podľa jej slov prežíval neznesiteľné bolesti a domnievala sa, že sa ich mohol pokúsiť zmierniť vlastnými prostriedkami. O to tragickejšie pôsobí fakt, že v tom čase bol už tri roky abstinujúci.
Blake Garrett sa preslávil najmä ako Plug vo filme Ako jesť smažené dažďovky z roku 2006, ktorý vznikol podľa obľúbenej detskej knihy Thomasa Rockwella. Na pľaci si zahral po boku Luka Benwarda, Hallie Eisenbergovej, Adama Hicksa, Ryana Malgariniho či Alexandera Goulda. Jeho náhla smrť zasiahla fanúšikov aj bývalých kolegov. Nové detaily zo súdnej pitvy zároveň poukazujú na tragický boj, ktorý sa odohrával ďaleko od svetiel reflektorov.