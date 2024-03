ROZCHOD slávneho promi páru? Konečne ju uvidel bez mejkapu, smeje sa verejnosť

Timothée Chalamet a Kylie Jenner (Zdroj: profimedia.sk)

Prvé informácie o vzťahu Jenner a Chalameta sa začali objavovať v médiách na jar minulého roka. Dvojica však svoj románik pred svetom tajila ako sa len dalo. Výnimku urobili len výnimočne. Napríklad počas odovzdávania Zlatých glóbusov, kde sa objavili bok po boku a dokonca si vymieňali aj bozky.

Odvtedy ich však spoločne nikto nevidel a tak sa po takmer troch mesiacoch od ich posledného spoločného verejného vystúpenia začína znova špekulovať o rozchode. K týmto rečiam tak trochu dopomohla aj Jenner, ktorá na TikToku zdieľala video, kde fanúšikom ukazovala svoju dennú rutinu. V ňom ukázala svoju 6-ročnú dcéru Stormi Webster a sestru Kendall.

Podľa fanúšikov to však bol odkaz na jej vzťah a chcela ním naznačiť, že je momentálne single. Mnohí fanúšikovia sú tak presvedčení, že jej vzťah s hviezdnym hercom je minulosťou. Niektorí však zobrali celú situáciu s humorom a uviedli dôvody, ktoré mohli byť za ich koncom.

„Konečne ju uvidel bez mejkapu," napísal jeden z komentujúcich pod článkom Daily Mail. „Bola to zmluva na jeden rok. Obaja splnili to, čo mali, teraz sú na rade ďalší," pridal sa ďalší. „Skončilo to skôr, než to vôbec začalo," doplnil jeden z fanúšikov.

