SMRŤ kameramanky pri natáčaní filmu: Usvedčili prvého VINNÍKA... Takýto je TREST!

(Zdroj: SITA/Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP, SITA/Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal, SITA/Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP)

NOVÉ MEXIKO - Porota v americkom štáte Nové Mexiko uznala v stredu zbrojárku filmu Rust Hannu Gutierrezovú-Reedovú za vinnú z neúmyselného zabitia v prípade smrti kameramanky Halyny Hutchinsovej. Tá zomrela po tom, čo na ňu počas skúšky v rámci natáčania zo zbrane vystrelil herec Alec Baldwin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.