Vdova po známom hercovi má NOVÉHO MILENCA: Aha, veď ona zbalila Garfieldovho pána!

Bob Saget a Kelly Rizzo. (Zdroj: Instagram)

Je ním 49-ročný herec Breckin Meyer. Ten účinkoval vo viacerých filmoch a seriáloch. Spomenúť možno filmové spracovanie príbehov o kocúrovi Garfieldovi, kde stvárnil jeho pána.

Nevedno, ako dlho tvoria Breckin a Kelly pár. Isté ale je, že si spolu dokonale rozumejú. Svoju premiéru v spoločnosti absolvovali v uplynulých dňoch, keď ruka v ruke zavítali na jednu z párty, ktorá sa konala večer pred odovzdávaním cien Grammy.

Breckin Meyer a Kelly Rizzo (Zdroj: profimedia.sk)

„Chvíľku mi trvalo, kým som sa dostala do tohto bodu, kde som teraz. Uvedomila som si, že aj on by bol z toho rád,” uviedla pre E! News vdova po hercovi, ktorá v novom vzťahu má tiež podporu od dcér zosnulého Boba. „Je to úžasné a znamená to pre mňa tak veľa,” povedala k tomu.