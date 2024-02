Hudobné ceny Grammy sú rozdané: TOTO je skladba roka a... Rapera musela polícia vyviesť v putách!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hudobné ocenenie Grammy za najlepšiu pieseň roka získala v nedeľu v Los Angeles americká speváčka Billie Eilish so skladbou "What Was I Made For?" známou z filmu Barbie. Rekordnú štvrtú cenu za najlepší album si pripísala speváčka Taylor Swift Tri ocenenia získal aj rapery Killer Mike, ktorého ale v ten večer zadržali policajti. TASR prevzala tieto správy z agentúr AFP a AP.