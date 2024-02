TOPky z Grammy: Šokujúci príchod vážne chorej Celine Dion a... To je brutálna premena!

Celine Dion (Zdroj: SITA)

Počas tejto noci sa v Los Angeles konal už 66. ročník odovzdávania cien Grammy. Okrem víťazov zaujali aj outfity prítomných, ktoré už tradične vynikali svojou odvahou a diváci sa tak mali na čo pozerať.

Najprestížnejšie hudobné ceny priniesli niekoľko zaujímavých momentov. Jedným z nich bola aj neočakávaná účasť speváckej ikony Celine Dion. Kanadská hudobníčka prišla odovzdať cenu pre najlepší album roka, ktorú vyhrala Taylor Swift. Hlavnou hviezdou však bola v tej chvíli Dion, ktorá na konci roka 2022 oznámila, že trpí vážnou a nevyliečiteľnou neurologickou chorobou.

„Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Tí, ktorí boli požehnaní a môžu tu dnes byť, by to nikdy nemali brať ako samozrejmosť a mali by si užívať lásku, ktorú nám dáva hudba," povedala dojatá speváčka.

Celine Dion (Zdroj: SITA)

Tento moment dojal mnohých fanúšikov a patril medzi tie najemotívnejšie. Divákom však prekážalo chovanie spomínanej Swift, ktorá ju úplne ignorovala. Podľa mnohých tak nepreukázala Dion dostatok rešpektu, čo viacerých poriadne vytočilo.

Taylor Swift (Zdroj: SITA)

Počas večera poriadne prekvapila aj najstaršia dcéra Beyoncé a Jay-Z - Blue Ivy. Tá totiž v poslednej dobe poriadne vyrástla a mnohých šokovalo, že je už takmer rovnako vysoká ako jej hviezdny otec.

Jay-Z, Blue Ivy (Zdroj: SITA)

Na Grammy sa okrem toho objavili aj známe dámy, ktoré v poslednej dobe prešli poriadnou zmenou. Kelly Clarkson, Oprah Winfrey a Christina Aguilera totiž zatočili s nadbytočnými kilami a počas noci predviedli svoje postavy, ktorými ohúrili množstvo fanúšikov.

Kelly Clarkson, Oprah Winfrey, Christina Aguilera (Zdroj: SITA)