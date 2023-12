Kráľovná Vianoc Mariah Carey je bez chlapa: ROZCHOD so sexi tanečníkom po 7 rokoch!

Bryan Tanaka a Mariah Carey (Zdroj: Instagram/ bryantanaka)

Kde sa objavila hviezdna Mariah Carey, tam bol aj jej parter - tanečník Bryan Tanaka. Iskra medzi nimi preskočila pri práci v roku 2016. Ani výraznejší vekový rozdiel nebol v ich vzťahu prekážkou. Avšak...

Viaceré médiá, vrátane magazínu People poukazujú na to, že sa dvojica zrejme rozišla. Prvé dohady sa objavili v novembri, keď mala umelkyňa vianočné koncerty, na ktorých nebolo tanečníka vôbec vidieť. V týchto dňoch sa popová diva presunula so svojimi deťmi do Aspenu, kde zvykne tráviť vianočné sviatky, avšak Bryan po jej boku opäť chýbal. To špekulácie o rozchode len umocnilo.

Bulvárnym fotografom sa dvojicu podarilo spolu nafotiť naposledy v máji tohto roka, keď boli spolu v Disney Worlde.

