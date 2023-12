ÚLET bývalej hviezdy Destiny's Child: TYRKYSOVÉ vlasy... Vyzerá ako vodník!

(Zdroj: TASR)

Vlasové výstrelky nie sú vo svetovom šoubiznise ničím výnimočným. A aktuálne sa rozhodla šokovať aj bývalá hviezda Destiny's Child, Kelly Rowland. 42-ročná speváčka, ktorá sa v minulosti hrdila červeným či čiernym účesom, teraz stavila na oveľa kurióznejšiu farbu.

V týchto dňoch ju paparazzi nafotili v uliciach Beverly Hills s vlasmi, čerstvo prefarbenými na tyrkysovo. Farba to je bez pochýb krásna, no či aj na vlasoch, o tom by sa dalo polemizovať. Umelkyňa totiž s novým účesom trochu pripomína vodníka či malú morskú pannu. Veď posúďte sami!

(Zdroj: Profimedia)