VEĽKÝ DEŇ hollywoodskeho fešáka: Túlila sa k nemu mama a... Ehm, čo si to obliekla?!

Zac Efron (Zdroj: SITA)

Na odhalení hercovej hviezdy sa podieľali aj jeho kolegovia a dobrí kamaráti - Jeremy Allen White a Miles Teller. So Zacom pred objektívmi bulvárnych fotografov pózovala však aj jeho blízka rodina. A to otec David, brat Dylan, i matka Starla.

Tá si na prekvapenie mnohých obliekla teplákovú súpravu béžovej farby, ktorú doplnila bielou čiapkou a kovbojskými čižmami rovnakej farby. Keďže Efron momentálne nemá po svojom boku oficiálnu partnerku, bola to práve jeho mama, ku komu sa túlil a komu venoval bozk.

Zac Efron so svojimi najbližšími. (Zdroj: SITA)

Zac Efron so svojou matkou Starlou. (Zdroj: SITA)

Počas tohto výnimočného dňa Efron myslel aj na nedávno zosnulého Matthewa Perryho. „Keď sme spolu pracovali na filme Znova 17, bol ku mne veľmi milý a nápomocný. Spolupráca s ním a režisérom bola veľmi zábavná a celé ma to poháňalo a motivovalo v mnohých smeroch. Posunulo ma to do ďalšej etapy mojej kariéry, za čo ti Matthew veľmi pekne ďakujem. Myslím na teba veľa,” poznamenal smerom k nebu.

