Americkú herečku zneužíval SLÁVNY OTEC: Prvýkrát ju ZNÁSILNIL deň pred svadbou!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Americká herečka Mackenzie Phillips (64) prvýkrát o svojej mrazivej minulosti prehovorila pred 14 rokmi. Odhalila, že roky udržiavala incestný vzťah so svojím otcom, spevákom kapely The & the Papas Johnom Phillipsom (†65). A aktuálne prehovorila opäť - vraj ju po verejnom priznaní zavrhla vlastná rodina!