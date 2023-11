Túto herečku chcel za spolužiačku každý tínedžer: Pozrite, jej dcéra je rovnako krásna!

Tiffani Thiessen (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Strhla na seba značnú pozornosť! V pondelok sa konala slávnostná premiéra počinu s názvom The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Zúčastnila sa jej aj herečka Tiffani Thiessen (49), ktorá ani rokmi nestratila nič zo svojho šarmu. Garde jej robila 13-ročná dcéra Harper. Z tej rastie rovnaká krásavica, akou je jej slávna mama.