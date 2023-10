Slávny herec (71) na svoj vek nevyzerá: Vďačí za to mladej žene?!

Jeff Goldblum (Zdroj: SITA/AP/Chris Pizzello, Joel Ryan, Dan Steinberg/Invision for Twentieth Century Fox Home Entertainment, Jordan Strauss)

PITTSBURGH - Pri pohľade na Jeffa Goldbluma by jeho vek uhádol len málokto. Dnes však tento americký herec oslavuje svoje 71. narodeniny a jedným z dôvodov jeho mladistvého vzhľadu môže byť aj kanadská tanečníčka Emily (40), ktorá je už niekoľko rokov jeho manželkou.

Jeffrey Lynn Goldblum sa narodil 22. októbra 1952 v mestskej časti West Homestead, ktorá leží približne 10 kilometrov od Pittsburghu. Jeho rodičia mali k šoubiznisu blízko a v mladosti sa v ňom chceli uplatniť. To sa však podarilo až ich synovi, ktorý sa v 17-tich rokoch presťahoval do New Yorku, aby sa stal hercom.

Premiéru mal na Broadwayi ešte počas štúdia herectva. V roku 1974 sa objavil vo svojom prvom filme s názvom Death Wish, ktorý bol začiatkom jeho úspešnej kariéry. Počas nej sa objavil v niekoľkých známych počinoch, ako sú napríklad filmy Jurský park, Mucha či Deň nezávislosti, vďaka ktorým ho dnes poznajú fanúšikovia po celom svete.

Po jeho boku sa v priebehu rokov objavilo viacero žien. Jeho prvé manželstvo s herečkou Patriciou Gaul trvalo 5 rokov, druhé s Geenou Davis vydržalo o rok menej. Ani z jedného tohto vzťahu však nepochádza žiadne dieťa a dlho to vyzeralo tak, že sa Goldblum svojho potomka nedočká.

Všetko sa však zmenilo, keď spoznal svoju súčasnú manželku Emilie Livingston. S kanadskou tanečníčkou, ktorá je od neho mladšia o 30 rokov, si povedali svoje áno v roku 2014. Už o rok neskôr sa dvojica tešila z ich prvorodeného syna Charlieho, ku ktorému v roku 2017 pribudol River. Hercovi tak môžu mnohí muži závidieť nie len jeho mladistvý výzor, ale aj nádhernú manželku. S ňou budúci mesiac oslávia 9. výročie svadby.