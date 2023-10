Monica z Priateľov otvorene o plastikách: Toto ľutuje najviac!

Courteney Cox (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Svoje rozhodnutie trpko oľutovala. Americká herečka Courteney Cox (59), ktorá sa preslávila ako Monica v legendárnom seriáli Priatelia, je známa aj tým, že v minulosti podľahla čaru plastických operácií. To však poriadne oľutovala a prezradila aj to, ktorý zo zákrokov ľutuje najviac.

Hviezdnu herečku si drvivá väčšina fanúšikov pamätá ako súťaživú a prehnane čistotnú Monicu z obľúbeného seriálu Priatelia. Po jeho skončení si ešte zahrala vo viacerých známych počinoch, ako je napríklad filmová séria Vreskot, avšak mnohí o nej počuli kvôli tomu, že sa poriadne zmenila.

Zľava David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston a Matt LeBlanc (Zdroj: SITA/AP Photo/Reed Saxon, File)

Na jej tvári totiž nechali poriadne stopy viaceré vylepšenia plastických chirurgov a postupne sa menila viac a viac. V roku 2017 si však povedala dosť a rozhodla sa, že s podobnými zákrokmi skončí. Aj po rokoch ju však trápia rozhodnutia z minulosti a umelkyňa prezradila, ktorý z jej zákrokov ju trápi najviac.

„Najviac ma mrzia výplne tváre. V tejto brandži je obrovský tlak na to, aby ľudia vyzerali mlado a keď s tým začnete, tak je to ako domino a dávate si robiť stále viac vecí. Ostatní vidia, že sa vaša tvár mení, ale vy si to nevšimnete. Bola to strata času a želám si, aby som tomu tlaku nikdy nepodľahla," povedala herečka podľa Daily Mail.

Courteney Cox (Zdroj: SITA)