NOVÝ PÁRIK v šoubiznise? TAJNÉ STRETNUTIA herca (48) s krásnou modelkou (28)... Veľmi to medzi nimi iskrí!

Bradley Cooper (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - To by bol ale pekný párik! Vyznať sa v milostnom živote niektorých hviezd veru nie je vôbec jednoduché. Spomenúť možno napríklad herca Bradleyho Coopera (48), ktorý bol po rozchode s modelkou a matkou jeho jedinej dcéry - Irinou Shayk spájaný s viacerými ženami. Aktuálne sa vraj stretáva s o 20 rokov mladšou a svetu dobre známou kráskou. A to modelkou Gigi Hadid!