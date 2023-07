Leonardo DiCaprio (48) už nie je sám: Zbaliť mal svetoznámu modelku (28)!

NEW YORK - Našiel konečne tú pravú? V posledných dňoch sa opäť začalo špekulovať o tom, že Leonardo DiCaprio (48) a topmodelka Gigi Hadid (28) majú k sebe veľmi blízko. Podľa zdroja z okolia dvojice to dokonca vyzerá tak, že tvoria pár.

Od minuloročného rozchodu s Camilou Morrone sa s menom slávneho herca spájalo množstvo známych žien. Jednou z nich bola aj modelka Gigi Hadid, avšak tieto špekulácie po čase utíchli.

Galéria fotiek () Gigi Hadid

Zdroj: SITA

V posledných dňoch sa ale táto dvojica začala objavovať bok po boku a počas víkendu si užívali v letovisku Hamptons, kde spôsobili poriadny rozruch. Podľa mnohých totiž ani zďaleka nevyzerali ako kamaráti.

Podľa magazínu Page Six trávili chvíle v spoločnosti svojich kamarátov a svoje city neskrývali. „Vyzeralo to ako rande. Určite spolu chodia," povedal zdroj pre spomínaný magazín. To, aké vážne to medzi touto slovnou dvojicou je, však ukáže až najbližší čas.