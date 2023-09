Odovzdávanie cien MTV: Sexi mamina Shakira, čudesná nevesta a zabudnutá Nelly Furtado vám vyrazí dych... WAU!

Zábery z odovzdávania cien (Zdroj: SITA)

NEWARK - Bolo sa na čo pozerať! Mnohé hviezdy hudobnej scény sa včera zišli na prestížnom odovzdávaní cien MTV Video Music Awards. Sošky si domov odniesla napríklad aj speváčka Shakira, ktorá vzala do spoločnosti svojich synov. Zaujali však aj jej kolegyne. Veď, pozrite!

Ako to už býva zvykom, na podujatí nebola núdza o provokatívne outfity, či čudesné kreácie, ktorými sa mnohé hviezdy usilujú zaujať. Priam fantasticky vyzerala speváčka Shakira, okolo ktorej sa po rozchode s futbalistom Gerardom Piqué motá viacero známych mužov. Do spoločnosti však prišla s tými, ktorí sú pre ňu najdôležitejší. A to synovia Milan (9) a Sasha (7). Umelkyňa počas večera vystriedala viacerou outfitov, avšak jedno mali spoločné... Že v nich bola brutálne sexi!

Značnú pozornosť si chcela uchmatnúť aj raperka Nicki Minaj. Tá opäť raz stavila na vulgárnosť a gýč, ktorý priam miluje. Prezliekla sa za nehanebnú nevestu a hoci sa obliekla do svetloružovej farby, ako neviniatko v nej rozhodne nevyzerala.

Množstvo obdivných pohľadov počas večera smerovalo k speváčke Nelly Furtado. Tá bola veľkou hviezdou na prelome milénia a tešila sa obrovskej popularite. V istom období svojho života sa však psychicky zrútila a bola vyčerpaná. Preto si dala od šoubiznisu pauzu. Nedávno však ohlásila svoj veľkolepý návrat a pri pohľade na to, ako momentálne fantasticky vyzerá, sú fanúšikovia nadšení. Na odovzdávanie cien zvolila čierne šaty, ktorých rafinovaný strih poriadne zvýraznil jej sexepíl.

