Hviezdna dvojnásobná mamička: Zverejnila intímne FOTO z domáceho pôrodu!

LOS ANGELES - Upírsky pár z Hollywoodu Nikki Reed (35) a Ian Somerhalder (44) sa už dva mesiace teší z druhého dieťaťa. Po dcérke Bodhi Soleil, sa im narodil synček. Dvojica si svoje súkromie prísne stráži... O to väčším prekvapením je Nikkin aktuálny príspevok. Zverejnila intímne FOTO z domáceho pôrodu!

Vzťah Nikki Reed a Iana Somerhaldera by sa pokojne dal nazvať najkrvilačnejším v Hollywoode. Obaja si totiž zahrali upírov. Zatiaľ čo herečka hviezdila v Twilighte, kde stvárnila Edwardovu sestru Rosalie, Ian si zahral v seriáli Upírske denníky. No a aktuálne sa dvojica teší už z druhého spoločného potomka. Pred dvomi mesiacmi sa im narodil synček.

Chlapček prišiel na svet počas domáceho pôrodu, slávna mama ho porodila do vody. No a aktuálne sa na sociálnej sieti Instagram podelila o fotografie z tejto intímnej chvíle, aj o dojmy. „Toto bola jedna z najtransformatívnejších nocí môjho života a prejsť ju znova s týmito dámami, bolo také úžasné. Úprimne povedané, dôvod, prečo som cítila potrebu zdieľať niečo také osobné je, že mám túžbu vyzdvihnúť ich starostlivosť a neuveriteľnú múdrosť, ktorú tieto ženy prinášajú do pôrodného priestoru a ešte ďalej,“ uviedla Nikki.

Hold týmto príspevkom vzdáva pôrodným asistentkám, ktoré jej s domácim pôrodom pomohli. „Najmä v popôrodnom období je toľko žien bez podpory a spoločne to musíme zmeniť. S kultúrou, ktorá nedbá o nové mamičky tak, ako by mala a zdravotným systémom, ktorý si neváži potrebu starostlivosti v popôrodnom období, je čas vytvoriť zmenu,“ pokračovala Reed. Myslí si, že tak, ako je dôležité bojovať za to, aby mali ženy platenú materskú dovolenku, tak aj otvorene hovoriť o tom, čo všetko spôsobuje popôrodnú depresiu.

„Keď si spomeniem na svoj pôrod, nemôžem si pomôcť, ale cítim takmer neopísateľnú lásku k starostlivosti, ktorá mi bola poskytnutá. Doslova ma držali, keď moje telo potrebovalo podporu, a odvtedy ma držia v každej chvíli neistoty,“ zverejnila čerstvá dvojnásobná mamička. „Môj Bože, pôrod je tak sakra krásny a ja som neskonale vďačná za neuveriteľných pôrodných asistentov, ktorí držia za ruky a srdce ženy, keď privádzajú svoje deti na svet,“ dodala.