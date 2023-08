Slovák si z koncertu The Weeknda odnáša BRUTÁLNY ZÁŽITOK: Stále tomu nedokáže uveriť!

The Weeknd (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Hľadieť do očí hviezde, ktorú obdivujete a dotknúť sa jej, je pre mnohých jedincov priam splnený sen. Nezabudnuteľným zážitkom sa po pražskom koncerte speváka The Weeknda môže pochváliť aj sympaťák menom Erich. Ako sme sa ale dozvedeli, nejde o jeho prvý celebritný úlovok.

Počas uplynulého víkendu sa v Prahe zišlo množstvo fanúšikov speváka The Weeknda, ktorí si jeho veľkolepý koncert naplno užili. Šou bola plná úžasných efektov, rekvizít a čo mnohí fanúšikovia určite ocenili, spevák ich nenechal čakať a začal presne načas.

Jeho fanúšik - Erich z Levíc si však z koncertu odniesol nádherný zážitok. V určitom momente totiž slávny spevák prišiel k nemu s mikrofónom, aby si spoločne zaspievali skladbu Out of time.

„Bol to neopísateľný pocit. Pozerať sa do očí takému úspešnému spevákovi, ktorý pred pár rokmi vystúpil na Super Bowl a my ho poznáme len cez obrazovky mobilu či televízie je niečo, čo sa nestáva každý deň. Stále tomu nedokážem uveriť a keby nebolo toho videa, asi by som tomu ani neveril,” povedal nám k tomu Erich.

Ten má mimochodom v zbierke aj skvelý zážitok z koncertu speváčky menom Dua Lipa. „Je mojou srdcovkou a nebudem sa tajiť tým, že som už pred koncertom vedel celú šou naspamäť. Vedel som, že počas pesničky "Good in bed" vždy vyberie niekoho z publika a venuje mu tú pesničku. Rozmýšľal som teda, ako ju zaujať a preto som si dal vyrobiť tričko s nápisom "Marry Me Dula Peep" - teda so skomoleninou jej mena. Ide o interný vtip medzi fanúšikmi, ktorý už pozná aj Dua. Všimla si m už na začiatku koncertu a často mi venovala pozornosť. Keď začala spomínaná pieseň, tušil som, čo príde a skutočne sa tak stalo. Mali sme spolu menší rozhovor a potom mi venovala pesničku s tančekom,” prezradil nám Erich, ktorý ide o týždeň na koncert Billie Eilish a o rok sa chystá na vystúpenie Taylor Swift. Nuž, držíme mu palce, nech budú aj tieto akcie pre neho nezabudnuteľné!

Mimochodom, po skončení tohto aktuálneho turné sa kanadský spevák rozlúči so svojím pseudonymom. Po novom bude vystupovať ako Abel Makkonen Tesfaye.

The Weeknd (Zdroj: SITA)