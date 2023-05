Hviezdny spevák ZRUŠIL koncert: Šokujúci dôvod... ZABUDOL SPIEVAŤ!

LOS ANGELES - Bol to pre fanúšikov obrovský šok, keď hviezdny spevák The Weeknd (33) v septembri minulého roka náhle zrušil vypredaný koncert. Tvrdil vtedy, že prišiel o hlas. Až teraz však vyšiel na svetlo sveta s celou pravdou. Zabudol vraj spievať!

Spevák The Weeknd, vlastným menom Abel Makkonen Tesfaye, je oceňovaným hudobníkom, ktorého milujú fanúšikovia po celom svete. Už čoskoro sa však predstaví aj v úlohe herca. Zažiari po boku Lily-Rose Depp v seriáli s názvom The Idol. No práve tento počin mal zapríčiniť vážne problémy, ktoré zasiahli aj jeho hudobnú kariéru.

Ešte v septembri hudobník náhle zrušil vypredaný koncert v Los Angeles. Ako dôvod vtedy uviedol stratu hlasu. „Neviem, čo sa práve stalo, ale práve som stratil hlas,“ povedal fanúšikom. No až teraz vyšiel von s celou pravdou. Ako prezradil pre W Magazíne, za jeho septembrovým zlyhaním má byť vraj úplne bizarný dôvod. Podľa The Weeknda za to môže jeho účinkovanie v seriáli.

„Moja teória je, že som zabudol spievať, pretože som hral Tedros - postavu, ktorá nevie spievať,“ myslí si spevák. „Možno sa na to pozerám príliš hlboko, ale bolo to strašné. Ako The Weeknd som nikdy nevynechal koncert. Vystupoval som s chrípkou. Na tom pódiu aj zomriem, ale s mojou mysľou sa v tej chvíli dialo niečo veľmi komplikované,“ priznal. Či sa spievať opäť naučil, už neprezradil.