Bývalka Georgea Clooneyho na pláži: Ukázala SEXI krivky… Aj o 14 rokov mladšieho partnera!

Galéria fotiek (4) Elisabetta Canalis na pláži v Sardínii.

Zdroj: Profimedia

SARDÍNIA - Talianska modelka a moderátorka Elisabetta Canalis (44) sa do povedomia širokej verejnosti dostala najmä vzťahom s hviezdnym Georgom Clooneym (62). Dvojica si povedala zbohom v roku 2011 a odvtedy obaja stihli vstúpiť do manželstva. No v máji sa prevalilo, že vzťah krásnej Talianky je minulosťou. Sama však nie je... Na pláži v Sardínii ukázala sexi krivky, aj svojho o 14 rokov mladšieho fešáka!