Bridget Jones (53) po boku mladšieho milenca (43) žiari: FOTO plná lásky!

LOS ANGELES - Šťastne zamilovaná! Herečka Renée Zellweger (53) sa do sŕdc mnohých vryla ako predstaviteľka Bridget Jonesoej, ktorú láska poriadne potrápila. Slávna plavovláska ale v súkromí momentálne prežíva vzťah ako z romantického filmu.

Sympatický moderátor Ant Anstead zverejnil na svojom Instagramovom profile záber, ktorým potešil mnohých priaznivcov. A to fotku so svojou slávnou frajerkou Renée Zellweger, ktorá sa k nemu s láskou túli a on ju drží za nohy.

„Vy dvaja ste spolu dokonalí!” znie jeden z mnohých nadšených komentárov. „Vyzerá to tak, že obaja ste našli svoju životnú lásku. Ste pre seba stvorení,” pridal sa ďalší z followerov.

Keď je reč o tejto dvojici, za zmienku určite stojí to, ako sa začal písať ich príbeh lásky. Herečka v roku 2020 prišla o veľmi dobrú priateľku Nanci. Jej opatrovateľom sa v šou Celebrity IOU: Joyride chcela odmeniť tým, že im dá vyrobiť auto na mieru. Nuž, a moderátorom relácie je práve sympaťák Ant.

V rozhovore pre Harper´s Bazaar sa Renée vyjadrila, že to cíti tak, akoby ich dala dokopy práve mrtvá priateľka. „Žartujeme o tom, že vždy robila to, čo bolo najlepšie. Keď na to pomyslím, musím sa usmievať,” povedala k tomu plavovláska.