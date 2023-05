Krutý TREST za reči o sexe: Slávna herečka prišla o prácu!

Herečku Rachel Bilson poznajú fanúšikovia vďaka viacerým televíznym projektom. Objavila sa napríklad v seriáli The O.C. a svoje herecké umenie predviedla aj v dráme Doktorka Zoe, kde si zahrala hlavnú úlohu.

Zdroj: SITA/AP

Dlhodobo sa však venuje aj moderovaniu podcastov a v jednom z nich nemala problém porozprávať ani o poriadne intímnych témach. Poslucháči sa tak v šou Woman On Top dozvedeli napríklad aj to, že svoj prvý orgazmus mala až vo veku 38 rokov a takisto prezradila aj svoje obľúbené sexuálne polohy.

To sa však podľa jej vlastných slov nestretlo s pochopením jej zamestnávateľa. Vo vlastnom podcaste Broad Ideas with Rachel Bilson totiž priznala, že kvôli svojej otvorenosti prišla o prácu!

„Bol to zaujímavý týždeň. Po prvýkrát v mojom živote sa mi stalo, že som stratila prácu za to, čo som povedala. Je smiešne, že sa to stalo preto, lebo som otvorene hovorila o sexe. Bola som z toho zmätená. Som matka, žena a stratila som prácu, pretože som bola úprimná na tému sex. Nepovedala som nič nevhodné. Keby som vedela, že stratím prácu, tak by som možno volila iný slovník, ale aj tak by som povedala to isté," povedala Bilson.