Slávna kráska (52) pózovala pre plavkový magazín... Wau! Hotová bohyňa

Pózovať pre známy plavkový magazín je veľká prestíž a splnený sen mnohých žien. Ani Padma Lakshmi sa netají tým, že keď prišla táto ponuka, bola ozaj veľmi nadšená. Spočiatku si dokonca myslela, že ide len o žart.

„Keď som mala 20 alebo 30 rokov a bola som modelkou, tak som očakávala, že sa to možno stane, ale nestalo sa. Tak som si povedala, že moja loď už zrejme odplávala... A teraz sa mi to deje v tomto veku. Má to oveľa sladšiu príchuť," uviedla pre Page Six krásna tmavovláska.

Podľa vlastných slov mala len zhruba 3 týždne, aby sa dostala do formy. Ako dodala, diéty nikdy nedržala. Avšak v posilňovni vedela na svojej postavičke poriadne zapracovať. Tie tri týždne pred fotením cvičila každý jeden deň. Nuž, a výsledok stojí skutočne za to.

„Dúfam, že keď toto vidia mladé ženy, tak si uvedomia, že pred sebou majú dlhý život,” uviedla slávna tmavovláska. „A všetky tie skúsenosti a múdrosť vás robia zaujímavejším človekom,” dodala očarujúca päťdesiatnička, ktorá môže byť pre mnohé dámy veľkou inšpiráciou.