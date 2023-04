BIZÁR slávnych krások na festivale hviezd: Prsia NAMOČENÉ V ZLATE!

Prísť sa zabaviť na hudobný festival Coachella, je akousi povinnosťou hviezdnych krások. Podujatie sa každoročne hemží slávnymi menami, ktoré sa doslova predbiehajú v tom, ktorý z nich dorazí v lepšom festivalovom outfite. Čím nápaditejší a výraznejší, tým lepšie. Aktuálny ročník ešte len začal - odštartoval v piatok 14. apríla - no už sa bolo na čo pozerať.

Najmä na venezuelskú speváčku Lele Pons a jej dobrú kamarátku, influencerku Hannu Stocking. Dievčatá sa totiž rozhodli, že sa na podujatie zladia do rovnakých a rovnako bizarných outfitov. Riflové kraťasy sú festivalovou klasikou, no k ním si blondínky namiesto bežných topov, dali čosi, čo pripomínalo železný korzet. Doslova to pôsobilo, akoby mali prsia namočené v zlate.