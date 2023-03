NAJŠOKUJÚCEJŠIE MOMENTY Oscarov: Ponížená Češka, škandalózne bozky Angeliny Jolie s bratom a... Toto už nič neprekoná!

Sošku Oscara vám síce zaručiť nevieme. Avšak spoločnosť Niké si pre vás pripravilia zaujímavý spôsob, ako sa môžete aj vy radovať z výhry. TIPNITE SI SPRÁVNE VÍŤAZOV TOHTOROČNÝCH OSCAROV! Všetky potrebné informácie nájdete TU!

Najväčší škandál Oscarov!

Týmto prívlastkom možno pokojne označiť situáciu, ktorá nastala počas minuloročného odovzdávania prestížnych cien. Slávny herec Will Smith sa v určitom momente ocitol na pódiu, kde dal facku moderátorovi Chrisovi Rockovi. Dôvodom bola jeho nemiestna poznámka smerom k hercovej manželke.

TOP trapas

V roku 2017 došlo počas odovzdávania Oscarov k poriadne veľkej chybe. Warren Beatty a Faye Dunaway oznámili, že víťazným filmom sa stáva muzikál La La Land. Tvorcovia a protagonisti prišli na pódium, aby predniesli ďakovnú reč. Uprostred nej vyšlo najavo, že ide o omyl a víťazom je snímka Moonlight.

Konečne sa dočkal!

Talentovaný herec Leonardo DiCaprio si musel na toto uznanie počkať. Mnohí si z neho dokonca robili žarty, že je najdlhšie čakajúcim adeptom na Oscara. Po tom, ako bol viackrát nominovaný, sa mu to v roku 2016 konečne podarilo premeniť aj na triumf. A to za výkon vo filme Zmŕtvychvstanie.

Úsmevný trapas Johna Travoltu

Keď John Travolta v roku 2014 uvádzal vystúpenie speváčky Idiny Menzel so skladbou Let It Go z Ľadového kráľovstva, nepochopiteľne ju ohlásil menom Adele Dazeeem. Kto táto žena je, dodnes nikto netuší :)

Pozor, padá hviezda!

V roku 2013 sa z triumfu radovala aj mladá herečka Jennifer Lawrence, ktorá dostala Oscara za výkon vo filme Terapia láskou. Krásne pocity však mali mierne trpkú príchuť. Keď si totiž išla prevziať sošku na pódium, cestou zakopla na schodoch a spadla na zem.

Trapas v hlavnej úlohe s talentovanou Češkou

Pre talentovanú českú skladateľku a speváčku Markétu Irglovú je rok 2008 jedným z tých miľníkov, na ktoré len tak nezabudne. Spoločne s Glenom Hansardom dostali sošku Oscara za skladbu Falling Slowly, ktorá sa objavila vo filme s názvom Once. Keď sa dvojica objavila na pódiu, aby predniesla ďakovnú reč, Markéta sa ocitla v poriadne nepríjemnej situácii. Po tom, čo sa konečne dostala k mikrofónu, ju prerušil orchester lebo začal hrať znelku a dvojica musela odísť z pódia. Po reklamnej prestávke však napokon dostala opäť slovo.

Šokujúci bozk

Keď Adrien Brody dostal v roku 2003 sošku Oscara za svoj výkon vo filme Pianista, na pódiu sa diali zvláštne veci. S nadšením pribehol ku kolegyni Halle Berry, ktorá mu ocenenie odovzdávala a vášnivo ju pobozkal. Pri pohľade na výraz jej tváre je jasné, že to vôbec nečakala.

Slávna speváčka na červenom koberci zniesla labutie vajce!

V roku 2001 si obrovskú pozornosť zabezpečila speváčka Björk. Na odovzdávanie prestížnych cien prišla oblečená v kostýme bielej labute a v ruke zvierala kabelku v tvare veľkého vajca. Tú počas pózovania ukladala na zem tak, aby to pôsobilo dojmom, že ho zniesla.

Bozk brata a sestry šokoval celý svet

V roku 2000 sa zo sošky Oscara radovala krásna Angelina Jolie. Tá sa postarala o poriadny škandál, keď svojho brata Jamesa viackrát pobozkala priamo na ústa. „Som v šoku a som teraz veľmi zamilovaná do môjho brata. Držal ma a povedal mi, že ma miluje a źe má zo mňa radosť. Ďakujem ti za to,” poznamenala Angelina počas svojej ďakovnej reči. Pomerne nevhodné bozky na ústa si potom zopakovali aj pri iných príležitostiach.

Šialená reakcia oceneného režiséra

Keď v roku 1999 zaznelo z úst Sophie Loren meno Roberto Benigni, pôsobilo to dojmom, akoby sa uznávaný režisér zbláznil. Vyskočil na sedačku a priam doskackal na pódium, kde si prevzal sošku Oscara za film Život je krásny.

Odmietol sošku Oscara!

Písal sa rok 1973, keď si jeden z najväčších fešákov tej doby - Marlon Brando odmietol prevziať prestížnu sošku Oscara. Získal ho za svoj výkon vo filme Krstný otec. Na pódium namiesto seba poslal herečku a indiánsku aktivistku Marie Louise Cruz, známu ako Sacheen Littlefeather, ktorá jeho konanie vysvetlila. Brando chcel týmto spôsobom upozorniť na zlú situáciu domorodých obyvateľov v Spojených štátoch i na nevhodné správanie filmového priemyslu voči nim.

Prvý Afroameričan medzi najlepšími hercami

Významné miesto v histórii Oscarov má aj herec, režisér a aktivista Sidney Poitier, ktorý v roku 1963 dostal Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo filme s názvom Poľné ľalie ako prvý Afroameričan. Spomínaný umelec bol roky vnímaný ako symbol boja proti rasizmu. Čestného Oscara dostal aj v roku 2002.

Prvá v histórii

Vôbec prvým umelcom tmavej pleti, ktorý sa radoval zo sošky Oscara, bola v roku 1939 herečka Hattie McDaniel. Dostala ju za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Juh proti Severu. Bola zároveň prvou černoškou, ktorá sa na slávnostnom ceremoniáli objavila ako hosť, nie ako čašníčka.

